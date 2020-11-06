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Бинокль Veber SU-35 8x22

Артикул: 228833
  • Бинокль Veber SU-35 8x22 - фото 1
  • Бинокль Veber SU-35 8x22 - фото 2
  • Бинокль Veber SU-35 8x22 - фото 3
  • Бинокль Veber SU-35 8x22 - фото 4
  • Бинокль Veber SU-35 8x22 - фото 5
  • Бинокль Veber SU-35 8x22 - фото 6
Бинокль Veber SU-35 8x22 - фото 1
Бинокль Veber SU-35 8x22 - фото 2
Бинокль Veber SU-35 8x22 - фото 3
Бинокль Veber SU-35 8x22 - фото 4
Бинокль Veber SU-35 8x22 - фото 5
Бинокль Veber SU-35 8x22 - фото 6
1 607 руб. 
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Артикул: 228833
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение8x
Диаметр объектива22 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпуспластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр165
Универсальный компактный бинокль Veber SU-35 8x22 носит гордое имя и стилизован под российский сверхманевренный истребитель. Veber SU-35 8x22 будет уместен и в турпоходе, на загородной прогулке, а также в качестве сувенира или подарка для людей, чья жизнь связана с авиацией. Увеличение 8х, диаметр объектива 22 мм. Прочный пластиковый корпус имеет эргономичную форму и удобно лежит в руках. Имеет оригинальное устройство механизма фокусировки – резкость настраивается независимо для правого и левого глаза рычагами, расположенными снизу под окулярами. В мост бинокля встроена лазерная указка, кнопка включения расположена на заднем торце моста.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Veber SU-35 8x22 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1607 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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