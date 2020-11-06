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Умные часы KingWear KW10 Black

Артикул: 228783
Умные часы KingWear KW10 Black
4 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 228783
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БрендKingWear
Тип товараУмные часы
Поддержка платформAndroid, iOS
Мониторингсна, калорий, физической активности
Наличие экранаесть
Датчикиакселерометр, пульсометр
Вибрацияесть
Материал корпусаметалл
Регулировка длины браслета/ремешкаесть
Сменный браслет/ремешокда
Тип разъема для зарядкисвой собственный
Цвета браслета, ремешкачерный
Влагозащитаесть
GPSесть
Цвета корпусасеребро
Кнопка жизнинет
Поддержка NFCнет
Элегантные женские смарт часы от KingWear с функциями фитнес трекера, уведомлениями, пульсометром и т.д. в изящном водонепроницаемом металлическом корпусе с цветным сенсорным дисплеем.


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Самовывоз невозможен
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