Монитор ASUS ROG Strix XG248Q геймерский монитор 23,8'' FHD (90LM03Z0-B01A70)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Asus
|Тип товара
|Мониторы
|Соотношение сторон
|16:9
|Цвет рамки
|черный
|Частота обновления, Гц
|240
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