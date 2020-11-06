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Главная Компьютерная техника и ПО Ноутбуки Asus Ноутбук ASUS UX391FA-AH001R 13.3" Deep Dive Blue (90NB0L71-M00540)

Ноутбук ASUS UX391FA-AH001R 13.3" Deep Dive Blue (90NB0L71-M00540)

Артикул: 228592
  • Ноутбук ASUS UX391FA-AH001R 13.3" Deep Dive Blue (90NB0L71-M00540) - фото 1
  • Ноутбук ASUS UX391FA-AH001R 13.3" Deep Dive Blue (90NB0L71-M00540) - фото 2
  • Ноутбук ASUS UX391FA-AH001R 13.3" Deep Dive Blue (90NB0L71-M00540) - фото 3
Ноутбук ASUS UX391FA-AH001R 13.3" Deep Dive Blue (90NB0L71-M00540) - фото 1
Ноутбук ASUS UX391FA-AH001R 13.3" Deep Dive Blue (90NB0L71-M00540) - фото 2
Ноутбук ASUS UX391FA-AH001R 13.3" Deep Dive Blue (90NB0L71-M00540) - фото 3
105 160 руб. 
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Артикул: 228592
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAsus
Тип товараНоутбуки
Диагональ экрана, дюйм13.3
Разрешение экрана1920х1080
ПроцессорIntel Core i7 8565U
Тип батарейLi-lon
Страна производительКитай
Частота процессора1.8 ГГц
Количество ядер процессорачетырехъядерный
Объем оперативной памяти16384 Мб
Тип графического контроллераинтегрированный
Вес1 кг
Графический контроллерIntel UHD Graphics 620
Операционная системаWindows 10 Professional
Объем SSD512 Гб
Цветсиний
Цвет клавиатурычерный
Оптический приводотсутствует
Сканер отпечатка пальцаесть
Стандарт Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac
Версия Bluetoothv5.0
Порты USB Type-C1
Размеры (ШхГхВ), мм311 х 213 х 12.9 мм
Ноутбук ASUS UX391FA-AH001R 13.3" Deep Dive Blue (90NB0L71-M00540)


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Ноутбук ASUS UX391FA-AH001R 13.3" Deep Dive Blue (90NB0L71-M00540) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 105160 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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