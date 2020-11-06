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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры Secret Key Увлажняющий тонер для лица с экстрактом дамасской розы Secret Key Rose Floral Softening Tone

Увлажняющий тонер для лица с экстрактом дамасской розы Secret Key Rose Floral Softening Tone

Артикул: 228535
Увлажняющий тонер для лица с экстрактом дамасской розы Secret Key Rose Floral Softening Tone
440 руб. 
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Артикул: 228535
В наличии
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БрендSecret Key
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыэкстракт дамасской розы
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Key Rose Floral Softening Tone
Не содержитбез парабенов, без сульфатов, без спирта
Объем, мл250 мл
Полдля всех
Применениена заранее очищенную кожу нанести небольшое количество тонера руками, не смывать. После того, как тонер впитается, продолжить уход
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияувлажняющий, восстанавливающий, осветляющий, питающий
Интенсивно увлажняющий тонер для лица с экстрактом дамасской розы оптимально тонизирует, дарит увлажнение уставшей, увядающей коже независимо от её типа.


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Самовывоз невозможен
Увлажняющий тонер для лица с экстрактом дамасской розы Secret Key Rose Floral Softening Tone - по цене 440 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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