8(831)261-04-76
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Лосьоны Эмульсии 3W Clinic Увлажняющая эмульсия с экстрактом алоэ 3W Clinic Aloe Full Water Activating Emulsion

Увлажняющая эмульсия с экстрактом алоэ 3W Clinic Aloe Full Water Activating Emulsion

Артикул: 228520
  • Увлажняющая эмульсия с экстрактом алоэ 3W Clinic Aloe Full Water Activating Emulsion - фото 1
  • Увлажняющая эмульсия с экстрактом алоэ 3W Clinic Aloe Full Water Activating Emulsion - фото 2
  • Увлажняющая эмульсия с экстрактом алоэ 3W Clinic Aloe Full Water Activating Emulsion - фото 3
Увлажняющая эмульсия с экстрактом алоэ 3W Clinic Aloe Full Water Activating Emulsion - фото 1
Увлажняющая эмульсия с экстрактом алоэ 3W Clinic Aloe Full Water Activating Emulsion - фото 2
Увлажняющая эмульсия с экстрактом алоэ 3W Clinic Aloe Full Water Activating Emulsion - фото 3
410 руб. 
Купить
Артикул: 228520
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
Бренд3W Clinic
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Тип средстваэмульсия для лица
Полдля всех
Эффект от использованиябалансирующий, восстанавливающий, выравнивающий, защищающий, матирующий, осветляющий, питающий, тонизирующий, смягчающий, противовоспалительный, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
Коллекция3W Clinic Aloe Full Water Activating Emulsion
Применениеочистите кожу с помощью средств для умывания. Затем нанесите на лицо немного эмульсии и втирайте кончиками пальцев до полного впитывания. Рекомендуется использовать эмульсию вместе с другими ухаживающими продуктами из этой же линейки. Средство подходит для ежедневного использования
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Активные компонентыэкстракт алоэ, экстракт ромашки, гиалуроновая кислота, гидрогенизированное касторовое масло
3W Clinic Aloe Full Water Activating Emulsion — это успокаивающая эмульсия с экстрактом алоэ. Она смягчает и питает кожу, разглаживает её, осветляет пигментации, снимает отёки, выравнивает тон лица и улучшает его цвет.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Увлажняющая эмульсия с экстрактом алоэ 3W Clinic Aloe Full Water Activating Emulsion - по цене 410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...