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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры Secret Key Тонер для очищения пор с экстрактом гамамелиса Secret Key Witchhazel Pore Clear Toner

Тонер для очищения пор с экстрактом гамамелиса Secret Key Witchhazel Pore Clear Toner

Артикул: 228513
Тонер для очищения пор с экстрактом гамамелиса Secret Key Witchhazel Pore Clear Toner
440 руб. 
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Артикул: 228513
В наличии
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БрендSecret Key
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыэкстракт гамамелиса
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Key Witchhazel Pore Clear Toner
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Объем, мл248 мл
Полдля всех
Применениенанесите немного тонера на ватный диск и протрите лицо и шею от центра ко внешнему краю, либо вылейте немного тонера в ладони и похлопывающими движениями нанесите на лицо
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияочищающий, матирующий, увлажняющий, тонизирующий
Secret Key Witch-Hazel Pore Clear Toner — это очищающий тонер для лица на основе экстракта гамамелиса. Он эффективно освобождает поры кожи, регулирует работу сальных желез, обладает антибактериальным и тонизирующим свойством. Комплекс натуральных активных компонентов глубоко проникает в поры кожи, насыщая её витаминами и оказывая увлажняющее и успокаивающее воздействие. Тонер очищающий для пор с экстрактом гамамелиса с высокой концентрацией танинов и вытяжкой из муцина улитки оказывает вязущее, тонизирующее и антибактериальное воздействие на кожу. Нормализует секрецию сальных желез, стягивает поры, делая их менее заметными. Содержит большой процент природных антисептиков, устраняющих очаги воспалительных реакций. Содержит увлажняющий комплекс, оказывающий на кожу успокаивающее действие.


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Тонер для очищения пор с экстрактом гамамелиса Secret Key Witchhazel Pore Clear Toner - данный товар вы можете купить по цене по цене 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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