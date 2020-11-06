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Питательный крем для век с экстрактом меда 3W Clinic Honey Eye Cream

Артикул: 228494
  • Питательный крем для век с экстрактом меда 3W Clinic Honey Eye Cream - фото 1
  • Питательный крем для век с экстрактом меда 3W Clinic Honey Eye Cream - фото 2
Питательный крем для век с экстрактом меда 3W Clinic Honey Eye Cream - фото 1
Питательный крем для век с экстрактом меда 3W Clinic Honey Eye Cream - фото 2
220 руб. 
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Артикул: 228494
В наличии
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Бренд3W Clinic
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Тип средствакрем для области вокруг глаз
Тип кожинормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
Эффект от использованиябалансирующий, восстанавливающий, защитный, осветляющий, питательный, тонизирующий, антивозрастной, противовоспалительный, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
Коллекция3W Clinic Honey Eye Cream
Применениевыдавите немного крема и нанесите его на кожу вокруг глаз. Равномерно распределите лёгкими похлопывающими движениями и дайте средству хорошо впитаться. Используйте по время утренних и вечерних процедур.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл40 мл
Активные компонентыпептиды, гиалуроновая кислота, мёд, прополис, пчелиный воск
3W Clinic Honey Eye Cream — это питательный крем для век с экстрактом мёда. Он активно увлажняет кожу, снимает отёчность, осветляет синеву под глазами, сокращает морщины, повышает эластичность и упругость дермы.


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Питательный крем для век с экстрактом меда 3W Clinic Honey Eye Cream – стоимость товара 220 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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