Очищающий мусс для умывания Village 11 Factory Calming Bio Marshmallow Mousse Cleanser

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Village 11 Factory
|Тип товара
|Очищающие средства для лица
|Тип средства
|мусс для лица
|Тип кожи
|сухая
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Эффект от использования
|очищающий
|Коллекция
|Village 11 Factory Calming Bio Marshmallow Mousse Cleanser
|Применение
|небольшое количество средства, вспеньте с малым количеством воды. Нанесите полученную пену на влажную кожу лица, массажными движениями, смойте теплой водой
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|150 мл
|Активные компоненты
|экстракт цветов липы, экстракт снежного лотоса, экстракт герани
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