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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица A'PIEU Освежающий крем с экстрактом исландского мха A'PIEU Moss Moisture Cream Fresh

Освежающий крем с экстрактом исландского мха A'PIEU Moss Moisture Cream Fresh

Артикул: 228464
Освежающий крем с экстрактом исландского мха A'PIEU Moss Moisture Cream Fresh
820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 228464
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БрендA'PIEU
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожинормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
Эффект от использованиябалансирующий, восстанавливающий, выравнивающий, защитный, осветляющий, питательный, антивозрастной, смягчающий, противовоспалительный, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAPIEU Moss Moisture Cream Fresh
Применениевыдавите немного крема, нанесите на сухую кожу и равномерно распределите. Втирайте несколько минут массажными движениями до полного впитывания. Используйте средство во время утренних и вечерних ухаживающих процедур
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез парабенов
Активные компонентыэкстракт исландского мха, комплекс швейцарских альпийских трав, гидролат лаванды, комплекс натуральных масел, гиалуроновая кислота
Apieu Moss Moisture Cream Fresh — это освежающий крем с экстрактом исландского мха. Он снимает усталость и стресс, обогащает кожу витаминами, оптимизирует гидробаланс и поддерживает нормальный уровень увлажнённости в течение всего дня.


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