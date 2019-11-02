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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица 3W Clinic Омолаживающий крем для лица с улиточным муцином 3W Clinic Snail Mucus Wrinkle Cream

Омолаживающий крем для лица с улиточным муцином 3W Clinic Snail Mucus Wrinkle Cream

(1)
Артикул: 228460
  • Омолаживающий крем для лица с улиточным муцином 3W Clinic Snail Mucus Wrinkle Cream - фото 1
  • Омолаживающий крем для лица с улиточным муцином 3W Clinic Snail Mucus Wrinkle Cream - фото 2
  • Омолаживающий крем для лица с улиточным муцином 3W Clinic Snail Mucus Wrinkle Cream - фото 3
Омолаживающий крем для лица с улиточным муцином 3W Clinic Snail Mucus Wrinkle Cream - фото 1
Омолаживающий крем для лица с улиточным муцином 3W Clinic Snail Mucus Wrinkle Cream - фото 2
Омолаживающий крем для лица с улиточным муцином 3W Clinic Snail Mucus Wrinkle Cream - фото 3
980 руб. 
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Артикул: 228460
В наличии
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Бренд3W Clinic
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожинормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
Эффект от использованияувлажняющий, оздоравливающий
Возрастной диапазонвзрослый
Коллекция3W Clinic Snail Mucus Wrinkle Cream
Применениеизвлеките из баночки немного крема и равномерно наносите на лицо маленькими порциями. Мягко вбивайте средство в кожу, не оставляя необработанных участков. Для достижения стабильного результата крем с улиточной слизью рекомендуется использовать регулярно в течение двух-трёх месяцев
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыэкстракт улиточной слизи, экстракт цветов фрезии, аденозин, гиалуроновая кислота
3W Clinic Snail Mucus Wrinkle Cream — это увлажняющий крем для лица с экстрактом улиточной слизи. Он интенсивно увлажняет кожу, ускоряет заживление повреждений, стимулирует регенерацию тканей и замедляет проявление возрастных изменений.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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02.11.2019
Достоинства:
Крем использовать начала уже год назад. Он потрясающе действует на кожу, выгляжу моложе своих лет и получаю комплименты. Рекомендую попробовать всем у кого есть первые признаки старения. Отлично подтягтвает кожу. Увлажнение, питание и омоложение. Очень быстро впитывается, позволят коже дышать. Убирает морщинки уже после первого применения.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую

Самовывоз невозможен
Омолаживающий крем для лица с улиточным муцином 3W Clinic Snail Mucus Wrinkle Cream - стоимость товара 980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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