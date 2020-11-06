Омолаживающий крем для лица с коллагеном и коллоидным золотом 3W Clinic Collagen & Luxury Gold Cream

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|3W Clinic
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|омолаживающий, оздоравливающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|3W Clinic Collagen & Luxury Gold Cream
|Применение
|возьмите кончиками пальцев немного крема и равномерно нанесите на кожу. Мягко втирайте до полного впитывания, распределяя по всем участкам лица. Используйте крем вечером, перед сном, и утром, перед нанесением основного макияжа
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|гидролизованнный коллаген, золотые частицы, экстракт икры, экстракт женьшеня, гиалуроновая кислота
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