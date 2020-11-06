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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица 3W Clinic Омолаживающий крем для лица с коллагеном и коллоидным золотом 3W Clinic Collagen & Luxury Gold Cream

Омолаживающий крем для лица с коллагеном и коллоидным золотом 3W Clinic Collagen & Luxury Gold Cream

Артикул: 228458
Омолаживающий крем для лица с коллагеном и коллоидным золотом 3W Clinic Collagen & Luxury Gold Cream
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 228458
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Бренд3W Clinic
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияомолаживающий, оздоравливающий
Возрастной диапазонвзрослый
Коллекция3W Clinic Collagen & Luxury Gold Cream
Применениевозьмите кончиками пальцев немного крема и равномерно нанесите на кожу. Мягко втирайте до полного впитывания, распределяя по всем участкам лица. Используйте крем вечером, перед сном, и утром, перед нанесением основного макияжа
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыгидролизованнный коллаген, золотые частицы, экстракт икры, экстракт женьшеня, гиалуроновая кислота
3W Clinic Collagen &amp; Luxury Gold Cream — это антивозрастной крем для лица с коллагеном. Он интенсивно увлажняет, смягчает и питает кожу, сокращает морщины, борется с вялостью, дряблостью и другими возрастными изменениями.


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