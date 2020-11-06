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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пилинги для лица 3W Clinic Мягкий пилинг-гель с экстрактом плаценты 3W Clinic Premium Placenta Soft Peeling Gel

Мягкий пилинг-гель с экстрактом плаценты 3W Clinic Premium Placenta Soft Peeling Gel

Артикул: 228447
  • Мягкий пилинг-гель с экстрактом плаценты 3W Clinic Premium Placenta Soft Peeling Gel - фото 1
  • Мягкий пилинг-гель с экстрактом плаценты 3W Clinic Premium Placenta Soft Peeling Gel - фото 2
Мягкий пилинг-гель с экстрактом плаценты 3W Clinic Premium Placenta Soft Peeling Gel - фото 1
Мягкий пилинг-гель с экстрактом плаценты 3W Clinic Premium Placenta Soft Peeling Gel - фото 2
440 руб. 
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Артикул: 228447
В наличии
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Бренд3W Clinic
Тип товараПилинги и скрабы для лица
Тип средствапилинг для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияочищающий, лифтинговый
Коллекция3W Clinic Premium Placenta Soft Peeling Gel
Применениенанести гель сухими руками на сухую кожу лица, помассировать 2-3 минуты до появления катышков, затем смыть теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл180 мл
Активные компонентыэкстракт плаценты, экстракт папайи
Мягкий пилинг, с нежной гелевой текстурой, эффективно очищает кожу от загрязнений, излишков себума и ороговевших клеток, очищает поры от сальных пробок и черных точек и стимулирует их сужение, устраняет шелушения и тусклый цвет лица.


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Мягкий пилинг-гель с экстрактом плаценты 3W Clinic Premium Placenta Soft Peeling Gel - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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