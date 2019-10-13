Антивозрастной крем для кожи вокруг глаз Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Eye Cream

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|Бренд
|Secret Key
|Тип товара
|Кремы и гели вокруг глаз
|Тип средства
|крем для области вокруг глаз
|Тип кожи
|нормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
|Эффект от использования
|противовоспалительный, восстанавливающий, выравнивающий, защитный, осветляющий, очищающий, тонизирующий, антивозрастной, противовоспалительный, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Eye Cream
|Применение
|очистите кожу от косметики и загрязнений, после чего возьмите немного крема чистыми руками. Лёгкими похлопывающими движениями нанесите крем на кожу вокруг глаз и подождите до полного впитывания. Крем можно наносить как вечером, после очищающих процедур, так и утром — перед нанесением основного макияжа. Средство рекомендуется использовать ежедневно.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|15 мл
|Активные компоненты
|ниацинамид, зелёный чай, центелла азиатская, SYN-AKE
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13.10.2019
Приобрела этот крем из-за необычного компонента в составе, а именно змеиного яда. Для меня это было нечто новым, я даже по началу немного боялась использовать на довольно чувствительной коже, но все же решила попробовать его. Запах не ярко выраженный, не пахнет как разогревающие мази для спины, по консистенции довольно легкий, я совсем немного нанесла на веки из-за небольшого страха, кожа действительно немного онемела, но не скажу, что сильно. Впитывается быстро и легко, не оставляет жирной пленки. Применяла первую неделю 1 раз в день перед сном, конечно особого эффекта за это время я не заметила, стала применять 2 раза в день, и спустя уже месяц стала замечать, что кожа стала более увлажненной, некоторые складки стали выглядеть более подтянутыми, но конечно это было не так сильно заметно, поэтому продолжаю использовать крем из-за того, что эффект все же наблюдается.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую!