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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Сыворотки для лица Secret Key Антивозрастная пептидная сыворотка Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle Whitening Ampoule

Антивозрастная пептидная сыворотка Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle Whitening Ampoule

Артикул: 228346
  • Антивозрастная пептидная сыворотка Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle Whitening Ampoule - фото 1
  • Антивозрастная пептидная сыворотка Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle Whitening Ampoule - фото 2
Антивозрастная пептидная сыворотка Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle Whitening Ampoule - фото 1
Антивозрастная пептидная сыворотка Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle Whitening Ampoule - фото 2
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 228346
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БрендSecret Key
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Тип средствасыворотка для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияотбеливающий, антивозрастной
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Key Syn-Ake Anti Wrinkle Whitening Ampoule
Применениес помощью пипетки нанести на лицо 2-3 капли сыворотки и распределить по всей поверхности. Дать ей впитаться легкими похлопываниями кончиков пальцев. Затем приложить ладони к лицу для более глубокого проникновения средства в кожу. Может использоваться как альтернатива крему для жирной кожи или в жаркое время года.
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез сульфатов, без парабенов
Активные компонентыаналог пептида змеи Synake, арбутин, ниацинамид, аденозин, экстракт омелы, экстракт граната, экстракт портулака, экстракт ромашки
Отбеливает кожу и борется с морщинами – двойной эффект доказан клиническими испытаниями Комитета по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов Южной Кореи (KFDA). SYN-AKE заметно снижает глубину морщин и воздействует не только на поверхность кожи, но и на ее глубинную структуру, откуда морщины берут свое начало. Оказывает мощное лифтинговое действие. Сыворотка, содержащая высокое количество активных веществ, работает как проводник для крема и усиливает его действие. Удобна и экономична в использовании – для одного применения Вам понадобится несколько капель эффективного средства.


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