Антивозрастная пептидная сыворотка Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle Whitening Ampoule

Отбеливает кожу и борется с морщинами – двойной эффект доказан клиническими испытаниями Комитета по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов Южной Кореи (KFDA). SYN-AKE заметно снижает глубину морщин и воздействует не только на поверхность кожи, но и на ее глубинную структуру, откуда морщины берут свое начало. Оказывает мощное лифтинговое действие. Сыворотка, содержащая высокое количество активных веществ, работает как проводник для крема и усиливает его действие. Удобна и экономична в использовании – для одного применения Вам понадобится несколько капель эффективного средства.