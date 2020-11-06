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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Эссенции для лица COSRX Ампульная осветляющая эссенция с яблочной водой COSRX Mela14 White Ampule

Ампульная осветляющая эссенция с яблочной водой COSRX Mela14 White Ampule

Артикул: 228345
  • Ампульная осветляющая эссенция с яблочной водой COSRX Mela14 White Ampule - фото 1
  • Ампульная осветляющая эссенция с яблочной водой COSRX Mela14 White Ampule - фото 2
  • Ампульная осветляющая эссенция с яблочной водой COSRX Mela14 White Ampule - фото 3
Ампульная осветляющая эссенция с яблочной водой COSRX Mela14 White Ampule - фото 1
Ампульная осветляющая эссенция с яблочной водой COSRX Mela14 White Ampule - фото 2
Ампульная осветляющая эссенция с яблочной водой COSRX Mela14 White Ampule - фото 3
1 830 руб. 
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+ 69 КэтКоинов
Артикул: 228345
В наличии
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БрендCOSRX
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Активные компонентыяблочная вода, ниацинамид, бетаин-салицат, аллантоин, гиалуроновая кислота
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияCOSRX Mela14 White Ampule
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Применениенеобходимое количество эссенции растереть между ладонями и аккуратно вмассировать в кожу. Лицо предварительно очистить и тонизировать
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средстваэссенция для лица
Эффект от использованияосветляющий, отшелушивающий
Mela 14 White Ampule – это осветляющая эссенция для лица с яблочной водой от южнокорейского бренда COSRX, которая отлично подойдет любому типу кожи. Данная эссенция обладает легкой гелевой текстурой, которая проникает глубоко в кожу и не оставляет на лице липкой пленки. Эссенция содержит AHA и BHA-кислоты, которые бережно отшелушивают ороговевший слой клеток и стимулируют обновление кожи. А главное, эссенция осветляет пигментные пятна и снижает выработку меланина, тем самым выравнивая цвет лица и препятствуя появлению новой пигментации. Кроме того, эссенция смягчает и успокаивает кожу, делая ее более гладкой, упругой и эластичной. При регулярном использовании эссенции кожа заметно осветляется и приобретает здоровое сияние и ухоженный вид.


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Самовывоз невозможен
Ампульная осветляющая эссенция с яблочной водой COSRX Mela14 White Ampule - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1830 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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