Метеостанция Bresser 5-в-1 с цветным дисплеем, черная

Метеостанция Bresser 5-в-1 с цветным дисплеем – это стильный внешний вид и уникальный функционал. Она заменяет собой множество приборов: термометр, гигрометр, барометр, дождемер, ветромер и даже часы с будильником. В комплекте с метеостанцией идет несколько беспроводных датчиков, которые можно установить практически где угодно. Вся информация от них направляется в основной модуль и отображается на информативном цветном экране. Метеостанция Bresser 5-в-1 – надежный страж микроклимата вашего дома и помощник в изучении погоды за окном. Большую часть корпуса метеостанции занимает цифровой экран. Цвет символов можно менять. Кнопки управления расположены в нижней части корпуса и на задней крышке. Экран разделен на блоки – всего их пять. В верхней части экрана выводится информация о времени, а также текущая дата, день недели и значок будильника. Левый нижний блок показывает иконку прогноза погоды на ближайшие 12 часов, значение атмосферного давления и график его изменения за последние 24 часа. Прогноз погоды строится исходя из собираемых датчиками показаний. Центральный блок на экране показывает направление и скорость ветра. Два правых блока отображают информацию о температуре и влажности воздуха внутри и снаружи помещения. Одна из необычных особенностей этого метеоцентра – автоматическое изменение цвета экрана в зависимости от температуры наружного воздуха. Чтобы выбрать подходящую для улицы одежду, вам необязательно знать точную погоду за окном – достаточно обратить внимание на цвет экрана! Наружные датчики работают от батареек (нет в комплекте).