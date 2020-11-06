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Метеостанция Bresser Temeo io

Артикул: 228165
  • Метеостанция Bresser Temeo io - фото 1
  • Метеостанция Bresser Temeo io - фото 2
  • Метеостанция Bresser Temeo io - фото 3
Метеостанция Bresser Temeo io - фото 1
Метеостанция Bresser Temeo io - фото 2
Метеостанция Bresser Temeo io - фото 3
1 930 руб. 
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+ 64 КэтКоинов
Артикул: 228165
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМетеостанции
Барометрнет
Выносной датчикда
Диапазон показателей температурыот -20 до +60 °C
Дисплейда
Дополнительные функциипрогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник
Звуковая индикациянет
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры
Передача данныхчастота передачи 433,92 МГц
Питаниеавтономное
Размеры (ВхШхТ)60х80х125
Bresser Temeo io – небольшая и легкая метеостанция со встроенными часами. Она измеряет температуру внутри и снаружи помещения, отображает текущее время и может использоваться как будильник. Благодаря питанию от батареек метеостанцию можно устанавливать где угодно – на даче или в городской квартире – и даже брать с собой в путешествие. Наружный датчик подключается без проводов и передает информацию на расстоянии до 30 метров. На экран Bresser Temeo io выводятся три блока информации. В верхнем указано текущее время, в среднем – температура вне помещения и прогноз ее изменения на ближайшие 6 часов, в нижнем – температура внутри квартиры. На наружном датчике тоже есть небольшой экран, где отображается измеряемая им температура. И датчик, и метеостанция работают от батареек (нет в комплекте).


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Самовывоз невозможен
Метеостанция Bresser Temeo io – стоимость товара 1930 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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