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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Лосьоны Эмульсии The Saem Эмульсия для яркости кожи The Saem Sooyeran Radiance Emulsion 150ml

Эмульсия для яркости кожи The Saem Sooyeran Radiance Emulsion 150ml

Артикул: 228069
Эмульсия для яркости кожи The Saem Sooyeran Radiance Emulsion 150ml
2 430 руб. 
3 240 руб. 

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Артикул: 228069
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Тип средстваэмульсия для лица
Полдля всех
Эффект от использованияувлажняющий, смягчающий, разглаживающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Sooyeran Radiance Emulsion
Применениенанести на очищенную кожу, перед кремом, легкими массажными движениями
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Активные компонентыэкстракт дикого женьшеня, ниацинамид, аденозин, экстракт зеленого чая, экстракт софоры, экстракт фасоли, экстракт маш, экстракт листьев каштана, экстракт малины, экстракт годжи, экстракт имбиря, экстракт чеснока, экстракт сосны обыкновенной, экстракт хауттюнии, экстракт гинкго билоба, экстракт гвоздики, экстракт грецкого ореха, экстракт фенхеля, экстракт ангелики, экстракт кокоса, экстракт ганодермы, экстракт корня пиона, экстракт портулака огородного, экстракт солодки, экстракт корня барбариса,
Нежное средство со сливочной текстурой, с высоким содержанием масла макадамии, благодаря чему тает при нанесении на кожу, быстро впитывается, мгновенно увлажняет и смягчает кожу, устраняет сухость и шелушения. Кроме того, эмульсия оберегает кожу от вредного влияния окружающей среды, создавая незаметный защитный барьер. Масло макадами подходит для ухода за любым типом кожи, но особенно незаменимо для сухой, вялой, увядающей. Масло прекрасно питает и увлажняет кожу, смягчает ее, активизирует обменные процессы и микроциркуляцию крои, благодаря чему кожа становится более упругой и подтянутой, разглаживается и укрепляется.


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Самовывоз невозможен
Эмульсия для яркости кожи The Saem Sooyeran Radiance Emulsion 150ml - стоимость товара 2430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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