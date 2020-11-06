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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для губ The Saem Фиксируюшее покрытие для губ The Saem Saemmul Color Coating Lip Topcoat 5гр

Фиксируюшее покрытие для губ The Saem Saemmul Color Coating Lip Topcoat 5гр

Артикул: 228051
Фиксируюшее покрытие для губ The Saem Saemmul Color Coating Lip Topcoat 5гр
1 060 руб. 
1 420 руб. 

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Артикул: 228051
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для губ
Тип средствафиксирующее покрытие
Эффектфиксирующий, придающий объем
Текстурасредняя
Группа оттенковбелые и прозрачные
КоллекцияThe Saem Saemmul Color Coating Lip Topcoat
Страна бренда Южная Корея
Фиксирующее покрытие – средство, которое позволяет надолго сохранить яркость помады, а также ее безупречный вид. С фиксирующим покрытием помада не размазывается, не оставляет следов на посторонних предметах, а также придает дополнительный визуальный объем губам.В составе средства масла оливы, сладкого миндаля и шиповника, которые питают и смягчают кожу губ, увлажняют и разглаживают ее, устраняют шелушения и микротрещины.


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Фиксируюшее покрытие для губ The Saem Saemmul Color Coating Lip Topcoat 5гр - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1060 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
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