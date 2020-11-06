Универсальный цветной пигмент The Saem Semi Pro Multi Color 17 Cranberry 5мл

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Профессиональные цветные пигменты для создания собственных уникальных цветов. Создает пастельные оттенки, а также яркие и стильные тона. Средство можно использовать в качестве теней, румян, губной помады, для макияжа бровей и т.д. Имеет мягкую и нежную текстуру

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