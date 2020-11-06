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Тинт для губ Конфетка The Saem Saemmul Water Candy Tint 01 Cherry 10g

Артикул: 227963
Тинт для губ Конфетка The Saem Saemmul Water Candy Tint 01 Cherry 10g
380 руб. 
510 руб. 

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Артикул: 227963
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для губ
Тип средстватинт для губ
Эффекттонирующий, ухаживающий
Текстурагелевая
Группа оттенковкрасные и розовые
ТонThe Saem 01 Cherry 10g 01 Cherry 10g
КоллекцияThe Saem Saemmul Water Candy Tint
Страна бренда Южная Корея
Тинт с легким влажным финишем в виде аппетитной конфетки. Он не только привлекает своим дизайном, но и долго держится на губах. Благодара гиалуроновой кислоте и экстракту меда обладает интенсивным увлажнением кожи. Гиалуроновая кислота в составе тинта увлажняет кожу, успокаивает ее, способствует разглаживанию, устраняет шелушения. Экстракт меда питает, смягчает и увлажняет,делая кожу губ эластичной, упругой и бархатистой. Тинт наноситя в одно касание и долго сохраняет на губах яркий сочный цвет.


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Самовывоз невозможен
Тинт для губ Конфетка The Saem Saemmul Water Candy Tint 01 Cherry 10g - по цене 380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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