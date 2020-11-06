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Тинт для губ гелевый The Saem Saemmul Real Gel Tint 02 Darjeeling Tea 10гр

Артикул: 227948
Тинт для губ гелевый The Saem Saemmul Real Gel Tint 02 Darjeeling Tea 10гр
370 руб. 
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 227948
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для губ
Тип средстватинт для губ
Эффекттонирующий, ухаживающий
Текстурагелевая
Группа оттенковкрасные и розовые
ТонThe Saem 02 Darjeeling Tea 02 Darjeeling Tea
КоллекцияThe Saem Saemmul Real Gel Tint
Страна бренда Южная Корея
Тинт содержит экстракт фенхеля, масло семян макадамии, экстракт алоэ вера, масло кокоса и т.д. Гелевая текстура интенсивно увлажняет, питает и ухаживает за кожей губ. Восстанавливает шелковистоть и упругость кожи. Тинт создает полимерную сетку на поверхности кожи губ, препятствующую потере влаги кожей.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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