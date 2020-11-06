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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для губ The Saem Помада для губ матовая The Saem Eco Soul Kiss Button Lips Matte 01 Kissday 2гр

Помада для губ матовая The Saem Eco Soul Kiss Button Lips Matte 01 Kissday 2гр

Артикул: 227733
  • Помада для губ матовая The Saem Eco Soul Kiss Button Lips Matte 01 Kissday 2гр - фото 1
  • Помада для губ матовая The Saem Eco Soul Kiss Button Lips Matte 01 Kissday 2гр - фото 2
Помада для губ матовая The Saem Eco Soul Kiss Button Lips Matte 01 Kissday 2гр - фото 1
Помада для губ матовая The Saem Eco Soul Kiss Button Lips Matte 01 Kissday 2гр - фото 2
910 руб. 
1 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 227733
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для губ
Тип средствапомада для губ
Эффекттонирующий, матирующий
Текстураплотная
Группа оттенковкрасные и розовые
ТонThe Saem 01 Kissday 01 Kissday
КоллекцияThe Saem Eco Soul Kiss Button Lips Matte
Страна бренда Южная Корея
Устойчивая высокопигментированная матовая помада. Ее роскошная текстура необычайно приятна для кожи, при нанесении от тепла губ тает и нежно их обволакивает, создает максимально естественное и стойкое покрытие. Матовый финиш делает образ изысканным и утонченным. Помимо прекрасных декоративных функций помада хорошо справляется и с уходовыми, так как в ее составе масла из виноградных косточек, арганы, оливы, макадамии, а также экстракты арники, полыни, семян шиповника. Натуральные компоненты предупреждают пересыхание кожи, увлажняют, питают и смягчают ее, защищают от негативных факторов внешней среды. Благодаря специальной кнопке, помада идеально дозируется, равномерно наносится и экономно расходуется.


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