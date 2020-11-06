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Помада для губ матовая The Saem Eco Soul Kiss Button Lips 02 Perfect PT 2гр

Артикул: 227732
Помада для губ матовая The Saem Eco Soul Kiss Button Lips 02 Perfect PT 2гр
910 руб. 
1 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 227732
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для губ
Тип средствапомада для губ
Эффекттонирующий, матирующий
Текстураплотная
Группа оттенковкрасные и розовые
ТонThe Saem 02 Perfect PT 02 Perfect PT
КоллекцияThe Saem Eco Soul Kiss Button Lips
Страна бренда Южная Корея
Губная помада обладает тающей, мягкой текстурой, которая равномерно распределяется по поверхности кожи.


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