Патчи для губ гидрогелевые The Saem Secret Pure Rosy Lips Gel Patch 10гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Средства для ухода за губами
|Тип средства
|патчи для губ
|Эффект от использования
|увалажняющий, витаминизирующий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Secret Pure Rosy Lips Gel Patch
|Применение
|на очищенную кожу нанести маску на 10-15 минут, затем маску снять, а оставшуюся эссенцию распределить по коже
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|10 г
|Активные компоненты
|витамин С, экстракт дамасской розы, масло дамасской розы
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