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Набор для объема волос The Saem Silk Hair Change Volume Up 30мл*2

Артикул: 227565
Набор для объема волос The Saem Silk Hair Change Volume Up 30мл*2
1 040 руб. 
1 380 руб. 

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Артикул: 227565
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараНабор для объема волос
Для тех, кто мечтает о красивой пышной чёлке, но волосы упорно висят безвольными прядями создан набор для придания объема Silk Hair Change Volume Up. Бигуди двух разных размеров и специальные средства помогут приподнять челку, придать ей желаемую форму и зафиксировать. В составе средств 7 видов растительных протеинов, гидролизованный шелк и кератин, экстракты фрезии, мяты перечной, лаванды, комплекс аминокислот и другие компоненты, которые делают процедуру укладки не просто безопасной для волос, но и полезной. Средства питают и укрепляют, оказывают увлажняющее и восстанавливающее действие, возвращают волосам блеск и шелковистость. Способ применения: Надеть защитный протектор для глаз, нанести на волосы средство 1, затем накрутить волосы на бигуди, подождать 10-15 минут. Нанести средство 2 и оставить еще на 10 минут. После этого бигуди снять, расчесать волосы и уложить их.


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Набор для объема волос The Saem Silk Hair Change Volume Up 30мл*2 - этот товар вы можете купить по цене 1040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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