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Набор для лица уходовый The Saem Mervie Hydra Skin Care 2 Set

Артикул: 227560
Набор для лица уходовый The Saem Mervie Hydra Skin Care 2 Set
4 090 руб. 
4 326 руб. 

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Артикул: 227560
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараНаборы для ухода за лицом
Тип средстванабор для ухода за лицом
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, иммуностимулирующий, регенерирующий, противовоспалительный, ранозаживляющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Mervie Hydra Skin Care
Применениеочистить кожу лица при помощи спонжа и тонера, нанести эмульсию и крем на завершающим этапе
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150+130+30 мл
Активные компонентыэкстракт морских водорослей
Состав наборатонер, эмульсия, крем
Линия для интенсивного увлажнения и восстановления эластичности кожи. Серия способствует укреплению тургора кожи, обладает активным смягчающим действием, противостоит потере трансдермальной влаги, благодаря насыщенному составу из морских водорослей.


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Самовывоз невозможен
Набор для лица уходовый The Saem Mervie Hydra Skin Care 2 Set - стоимость товара 4090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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