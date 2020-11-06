Мист для лица The Saem Original Cream Mist 120мл

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Освежающие мисты для лица помогут моментально увлажнить и «взбодрить» кожу, придать её свежий и отдохнувший вид, а вам ощущение свежести и прохлады. Мист подходит для использования в любое время дня, его можно наносить под макияж и поверх макияжа.

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