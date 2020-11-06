Маска для рук The Saem Pure Natural Hand Treatment Mask 8гр*2

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Маска для рук
|Тип средства
|маска для рук
|Пол
|для всех
|Эффект от использования
|восстанавливающий, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Pure Natural Hand Treatment Mask
|Применение
|тщательно вымойте руки и вытрите их. Достаньте маску для рук и разделите ее на две части в соответствии с пунктирной линией. Наденьте маску на руки и закрепите наклейку, обмотав ее вокруг запястья. Примерно через 10-20 минут снимите маску для рук и осторожно вбейте подушечками пальцев оставшуюся эссенцию до впитывания.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|2 x 8 г
|Активные компоненты
|коллаген, экстракт ромашки, экстракт граната
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