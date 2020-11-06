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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица The Saem Маска для лица антивозрастная The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Gel Mask Sheet 28гр

Маска для лица антивозрастная The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Gel Mask Sheet 28гр

Артикул: 227513
Маска для лица антивозрастная The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Gel Mask Sheet 28гр
430 руб. 
570 руб. 

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Артикул: 227513
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствамаска-салфетка для лица
Тип коживозрастная
Эффект от использованияразглаживающий, осветляющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Gel Mask Sheet
Применениеравномерно и плотно приложить маску к чистой коже. Оставить на 20 минут. После снятия распределить оставшуюся жидкость по лицу мягкими похлопывающими движениями
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл28 г
Активные компонентыэкстракт улиточной слизи, гиалуроновая кислота, аденозин, ниацинамид
Антивозрастная маска для лица с ультраконцентрированным экстрактом муцина улитки. Благодаря основным ингредиентам – улиточной слизи, гиалуроновой кислоте, аденозину, ниацинамиду и растительным экстрактам – эффективно увлажняет, разглаживает морщины и улучшает цвет лица. 22 аминокислоты маточного молочка укрепляют защитный барьер кожи, коллаген повышает ее эластичность. Гидрогелевая текстура эффективно передает коже питательные вещества.


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Самовывоз невозможен
Маска для лица антивозрастная The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Gel Mask Sheet 28гр - стоимость товара 430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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