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В основе состава тканевой биоцеллюлозной маски Micro Skin Fit Oil Mask от The Saem натуральное кокосовое волокно – компонент интенсивного питательного и омолаживающего действия. Уникальная формула служит тонизатором и стимулятором процессов микроциркуляции, снабжая клетки питательными компонентами и кислородом. Средство эффективно регенерирует и смягчает кожу, придавая ей сияние, роскошный вид и здоровое состояние. Улучшается цвет и тон, оптимизируется уровень водного баланса. Полезная пленка заполняет полые пространства, минимизируя морщины и выравнивая контур. Обеспечивается легкость, гладкость и шелковистость. Кожа надежно защищается от агрессивного внешнего воздействия.

Маска биоцеллюлозная с маслом кокоса регенерирующая The Saem Micro Skin Fit Oil Mask 27гр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.