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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Очищающие бальзамы The Saem Крем очищающий с фито-комплексом The Saem Phyto Seven Cleansing Oil Cream 95мл

Крем очищающий с фито-комплексом The Saem Phyto Seven Cleansing Oil Cream 95мл

Артикул: 227443
Крем очищающий с фито-комплексом The Saem Phyto Seven Cleansing Oil Cream 95мл
1 370 руб. 
1 830 руб. 

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Артикул: 227443
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентымасло виноградных косточек, масло семян зеленого чая
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Phyto Seven Cleansing Oil Cream
Объем, мл95 мл
Применениенанесите небольшое количество средства на сухую кожу, мягкими, массирующими движениями, смойте теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Тип кожижирная, комбинированная, сухая, нормальная, чувствительная
Тип средствакрем для лица
Эффект от использованияочищающий, антибактериальный
Гипоаллергенное средство для очищения кожи от косметических продуктов и различного рода загрязнений. Фито-комплекс препятствует появлению раздражения и сухости кожи. Натуральные масла (виноградных косточек и семян зеленого чая) способствуют глубокому очищению и сужению пор. Быстро очищает кожу от ороговевших частиц кожи, сложного макияжа, препятствует появлению угрей и камедонов.


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Крем очищающий с фито-комплексом The Saem Phyto Seven Cleansing Oil Cream 95мл - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1370 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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