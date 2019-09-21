Крем для лица интенсивный увлажняющий The Saem Mervie Hydra Intensive Cream 60мл

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|нормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
|Эффект от использования
|балансирующий, противовоспалительный, восстанавливающий, защитный, лифтинг, осветляющий, очищающий, питательный, антивозрастной, смягчающий, противовоспалительный, поросуживающий, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Mervie Hydra Intensive Cream
|Применение
|возьмите немного крема кончиками пальцев, нанесите на очищенной лицо и равномерно распределите. Втирайте в кожу массажными движениями до полного впитывания.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|экстракт морских водорослей, гидролизованный коллаген, ниацинамид, растительный комплекс, минералы солей мёртвого моря
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21.09.2019
Отличный крем. Наносить его комфортно. Очень нежный, распределяется легко, никакой маски. Текстура довольно плотная. Кожа просто сразу посветлевшая, гладкая кожа, но я уверена ,что у него пролонгированное действие и свою основную работу он выполняет в течение всего времени, которое он проведет на нашей коже. Его нужно совсем немного, тогда он отлично ложится. Использую на тонер. Аллергии нет. Хорошо совместим с декоративной косметикой.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Очень рекомендую!!!!!