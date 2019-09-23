Крем для лица The Saem Sooyeran Radiance Cream 60ml

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|нормальная, сухая
|Эффект от использования
|питательный, разглаживающий, смягчающий, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Sooyeran Radiance Cream
|Применение
|нанести на очищенную кожу, перед кремом, легкими массажными движениями
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|экстракт дикого женьшеня, ниацинамид, аденозин, экстракт зеленого чая, экстракт софоры, экстракт фасоли, экстракт маш, экстракт листьев каштана, экстракт малины, экстракт годжи, экстракт имбиря, экстракт чеснока, экстракт сосны обыкновенной, экстракт хауттюнии, экстракт гинкго билоба, экстракт гвоздики, экстракт грецкого ореха, экстракт фенхеля, экстракт ангелики, экстракт кокоса, экстракт ганодермы, экстракт корня пиона, экстракт портулака огородного, экстракт солодки, экстракт корня барбариса,
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23.09.2019
Отличное возрастное средство. Наносила утром после очищения, тонера и сыворотки, когда предыдущий уход уже впитался. 10 минут ждала с блестящим лицом. Крем не впитывался долго. Пришлось промокнуть салфеткой и после этого наносить макияж. Расход очень экономичен. Не стала бы использовать как дневной крем. Возможно, за ночь и впитался бы. Аллергию не выдал.
Недостатки:
Не нашла
Комментарий:
Рекомендую!!!