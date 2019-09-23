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Крем для лица The Saem Sooyeran Radiance Cream 60ml

(1)
Артикул: 227416
  • Крем для лица The Saem Sooyeran Radiance Cream 60ml - фото 1
  • Крем для лица The Saem Sooyeran Radiance Cream 60ml - фото 2
Крем для лица The Saem Sooyeran Radiance Cream 60ml - фото 1
Крем для лица The Saem Sooyeran Radiance Cream 60ml - фото 2
2 770 руб. 
3 700 руб. 

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Артикул: 227416
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожинормальная, сухая
Эффект от использованияпитательный, разглаживающий, смягчающий, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Sooyeran Radiance Cream
Применениенанести на очищенную кожу, перед кремом, легкими массажными движениями
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыэкстракт дикого женьшеня, ниацинамид, аденозин, экстракт зеленого чая, экстракт софоры, экстракт фасоли, экстракт маш, экстракт листьев каштана, экстракт малины, экстракт годжи, экстракт имбиря, экстракт чеснока, экстракт сосны обыкновенной, экстракт хауттюнии, экстракт гинкго билоба, экстракт гвоздики, экстракт грецкого ореха, экстракт фенхеля, экстракт ангелики, экстракт кокоса, экстракт ганодермы, экстракт корня пиона, экстракт портулака огородного, экстракт солодки, экстракт корня барбариса,
Крем с неве­роятно приятной сливочной текстурой интенсивно питает, увлажняет и смя­гчает коже лица. Крем буквально тает при нанесении на кожу, быстро впи­тывается, мгновенно устраняет сухость и шелушения, оберегает от вре­дного влияния окружающей среды, создавая незаметный защитный барьер. В состав сре­дства входят масла макадами и ши, которые активизируют обменные про­цессы в клетках кожи и микроциркуляцию крови, делают кожу упругой и подтя­нутой, разглаживают и укрепляют ее, возвращают сухой, уставшей, шелу­шащейся коже свежесть, упругость, яркость и сияние, разглаживают мелкие морщи­нки, обладают ранозаживляющими свойствами, снимают различные воспа­лительные и аллергические реакции. При регулярном применении кре­ма выравнивается тон кожи, исчезают пигментные пятна, покраснения, сле­ды пост-акне, повышается упругость кожи.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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23.09.2019
Достоинства:
Отличное возрастное средство. Наносила утром после очищения, тонера и сыворотки, когда предыдущий уход уже впитался. 10 минут ждала с блестящим лицом. Крем не впитывался долго. Пришлось промокнуть салфеткой и после этого наносить макияж. Расход очень экономичен. Не стала бы использовать как дневной крем. Возможно, за ночь и впитался бы. Аллергию не выдал.

Недостатки:
Не нашла

Комментарий:
Рекомендую!!!

Самовывоз невозможен
Крем для лица The Saem Sooyeran Radiance Cream 60ml - по цене 2770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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