Крем антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Cream 60мл

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|возрастная
|Эффект от использования
|лифтинг, антивозрастной, оздоравливающий, омолаживающий, питательный
|Возрастной диапазон
|от 25
|Коллекция
|The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Cream
|Применение
|наносится крем на тонизированную и очищенную кожу лица слегка массирующими движениями
|Страна бренда
|Южная Корея
|Не содержит
|без сульфатов, без парабенов
|Активные компоненты
|экстракт улиточного секрета, муцин улитки, ягодный экстракт, гиалуроновая кислота
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12.10.2019
Приобретаю этот крем уже не первый раз, несмотря на цену. Он оправдывает ее. Нежнейшая текстура, богатейший состав. Отлично работает с кожей вокруг глаз. Это однозначно мое. Аллергии нет. Плотность средняя, именно то, что надо. Впитывается быстро. Эффект буквально с первого применения. Осветляет кожу. Убирает отеки. Морщины исчезают быстро и не возвращаются. Будем поддерживать форму!!!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую!