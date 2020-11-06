Гель-масло для душа The Saem Le Aro Body Shower Oil 200мл

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Увлажняющее очищающее средство для тела мягко очищает поры кожи, благодаря формуле разложения масла в пене, которая образует пену при соприкосновении с водой. Глубоко очищает кожу и образует увлажняющий барьер, позволяя сохранить кожу влажной и мягкой после очищения и принятия ванны. Содержит натуральные растительные масла для увлажнения и масло герани для интенсивного увлажнения и смягчения огрубевшей кожи. Натуральный аромат эфирных масел дарит расслабление и способствует снятию стресса.

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