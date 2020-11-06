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Бритва одноразовая The Saem Body Shaver 1шт

Артикул: 227310
  • Бритва одноразовая The Saem Body Shaver 1шт - фото 1
  • Бритва одноразовая The Saem Body Shaver 1шт - фото 2
  • Бритва одноразовая The Saem Body Shaver 1шт - фото 3
Бритва одноразовая The Saem Body Shaver 1шт - фото 1
Бритва одноразовая The Saem Body Shaver 1шт - фото 2
Бритва одноразовая The Saem Body Shaver 1шт - фото 3
120 руб. 
170 руб. 
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Артикул: 227310
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараБритвы
Объем1 шт.
Применениеcмочите необходимый участок кожи теплой водой, а лезвия – холодной, нанесите пену и приступайте к бритью. После использования плотно защищайте лезвия пластиковым чехлом
Облегчит процесс личной гигиены, помогая эффективно избавиться от нежелательных волос в любой части тела. Двойное лезвие с небольшим углом наклона удаляет даже небольшие и жесткие волоски максимально близко к коже, а специальная полоска, пропитанная гелем, препятствует раздражению. Безопасный аксессуар с рельефной ручкой удобно лежит в ладони, придавая коже гладкость одним движением.


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Самовывоз невозможен
Бритва одноразовая The Saem Body Shaver 1шт - купить по цене 120 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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