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Многофункциональное beauty-средство, которое помогает создавать безупречный макияж, ухаживать за кожей и надежно защищать ее от воздействия ультрафиолета. Средство создает естественное покрытие, которое делает тон кожи более равномерным, маскирует незначительные кожные несовершенства, а также отлично «держит» последующие средства: ББ-крем, пудру, хайлайтеры, румяна и другую косметику. В составе основы экстракты цветков вишни, пиона, снежного лотоса, лайма, а также гиалуроновая кислота, благодаря которым средство оказывает увлажняющее и тонизирующее действие, предупреждает появление чувства стянутости и дискомфорта. Еще одно преимущество средства – способность блокировать негативное воздействие ультрафиолетовых лучей, тем самым защищать кожу от покраснений, солнечных ожогов, пигментации, преждевременного старения.

База под макияж The Saem Foundation 03 Medium Deep 30гр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.