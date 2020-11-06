Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mouse Space Gray

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Мышь Satechi M1 Bluetooth Wireless Mous – беспроводная мышь. Подходит для использования с разными устройствами. Модель Satechi M1 имеет две основные кнопки и колёсико прокрутки. Корпус устройства изготовлен из шлифованного алюминия. Для того чтобы зарядить мышь, используется разъём USB-C. На Satechi M1 используется беспроводное подключения Bluetooth.

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