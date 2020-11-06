Держатель Satechi Aluminum Vent Magnet Mount Rose Gold

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Satechi
|Тип товара
|Держатель автомобильный для планшетов
|Вес, кг
|0.02
|Высота, см
|3
|Длина, см
|13
|Материал
|пластик
|Совместимые устройства
|телефон, смартфон, навигатор
|Способ крепления
|к воздуховоду
|Тип крепления
|магнит
|Ширина, см
|7
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