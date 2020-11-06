Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ1000 II

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Panasonic
|Тип товара
|Компактные фотоаппараты
|Разрешение матрицы, Мпикс
|20.1
|Физический размер матрицы
|13.2x8.8 мм
|Тип матрицы
|CMOS
|Встроенная вспышка
|есть
|Крепление внешней вспышки
|башмак
|Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)
|25-400 мм
|Диафрагма
|F2.8-F4
|Zoom оптический
|16x
|Zoom цифровой
|4x
|Система стабилизации изображения
|оптическая
|Скорость серийной съемки
|12 кадр./сек.
|Запись видео
|есть
|Максимальное разрешение видеосъемки
|3840x2160
|Размер дисплея, дюйм
|3
|Разрешение дисплея
|1240000
|Тип дисплея
|ЖК, поворотный, сенсорный
|Тип видоискателя
|электронная
|Светочувствительность
|80-3200 ISO
|Тип карт памяти
|SD, SDHC, SDXC
|Интерфейсы
|USB, HDMI
|Wi-Fi
|есть
|Bluetooth
|есть
|Элементы питания
|свой собственный
|Цвет
|черный
|Комплектация
|фотоаппарат, аккумулятор, сетевой адаптер, USB-кабель, сетевой шнур, бленда, крышка объектива с ремешком, крышка «горячего башмака», ремень, упаковка
|Габариты (ШxВxГ), мм
|136.2x97.3x131.5
|Вес, кг
|0.831
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