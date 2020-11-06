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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Беззеркальные фотоаппараты Olympus Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + EZ-M1240 black )

Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + EZ-M1240 black )

Артикул: 226980
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + EZ-M1240 black ) - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + EZ-M1240 black ) - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + EZ-M1240 black ) - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + EZ-M1240 black ) - фото 4
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + EZ-M1240 black ) - фото 5
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + EZ-M1240 black ) - фото 1
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + EZ-M1240 black ) - фото 2
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + EZ-M1240 black ) - фото 3
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + EZ-M1240 black ) - фото 4
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + EZ-M1240 black ) - фото 5
113 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 226980
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БрендOlympus
Тип товараЦифровой фотоаппарат со сменной оптикой
Разрешение матрицы, Мпикс20,4
Тип матрицыCMOS
Bluetoothнет
ПроцессорTruePic VIII
Светочувствительность100-25600 ISO
Габариты (ШхВхГ)134,1x90,9x68,9 мм
БайонетMicro 4/3
Объектив в комплектеесть
Встроенная вспышкада
ИнтерфейсыHDMI, USB, Wi-Fi, аудио
GPSнет
Состояние товарановый
Тип видоискателяэлектронный
Тип карт памятиSDHC, SDXC
Wi-Fiесть
Формат аккумуляторасвой собственный
Скорость серийной съемки15 кадр./сек
Запись видеоесть
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Размер дисплея, дюйм3
Вес, кг0,574
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit ( E-M1 Mark II Body black + EZ-M1240 black )


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