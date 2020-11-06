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Системный блок Lenovo Tiny M720q (10T7005WRU)

Артикул: 226962
  • Системный блок Lenovo Tiny M720q (10T7005WRU) - фото 1
  • Системный блок Lenovo Tiny M720q (10T7005WRU) - фото 2
  • Системный блок Lenovo Tiny M720q (10T7005WRU) - фото 3
Системный блок Lenovo Tiny M720q (10T7005WRU) - фото 1
Системный блок Lenovo Tiny M720q (10T7005WRU) - фото 2
Системный блок Lenovo Tiny M720q (10T7005WRU) - фото 3
39 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 226962
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БрендLenovo
Тип товараСистемный блок
Блок питания65 Вт
Вес, кг1,32
Графический контроллерIntel UHD Graphics 630
Интерфейсы3 x USB 3.0, 2 x USB 3.1, USB Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, наушники, микрофон
Клавиатура и мышьда
Количество ядер6
Объем жесткого диска, ГБ1000
Оперативная память8 Гб
Операционная системане установлена
Оптический приводнет
ПроцессорIntel Core i5 8400T
Размеры (ДхШхВ), см18,3х3,5х17,9
СвязьGigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), Wi-Fi, Bluetooth
Тип графического контроллераинтегрированный
Тип жесткого дискаHDD
Частота процессора1700 МГц
Компьютер Lenovo ThinkCentre Tiny M720q (артикул 10T7005WRU) – отличная техника для домашнего пользования. Устройство создано на базе 6-ядерного процессора Intel Core i5-8400T с частотой работы до 1700 МГц, что позволяет играть в 3D-игры, а также работать в инженерных 3D- и вычислительных программах. Комплектация включает в себя интегрированную видеокарту Intel GMA HD, а оперативная память объемом 8Gb позволяет работать сразу в нескольких программах и осуществлять даже самые сложные вычислительные процессы. Также компьютер оснащен устройством хранения данных HDD 1Tb - такой объем памяти дает возможность сохранять и обрабатывать большой массив данных, как мультимедиа-файлов, так и рабочих документов. Компьютер Lenovo ThinkCentre Tiny M720q подходит и для учебы и для развлечений.


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