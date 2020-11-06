Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGM (F0EA000NRK)

Элегантные, но в то же время простые подставка и основание IdeaCentre A340 приятно удивят вас и сэкономят место на рабочем столе. Этот красивый ПК будет отлично смотреться в любом помещении, а вы сможете использовать его как для работы, так и для развлечений или семейных видеочатов. ПК, к которому подключены смартфоны, резервные приводы и другие устройства, может выглядеть неопрятно. Но к моноблоку IdeaCentre A340 это не относится. В его подставку встроен удобный кабельный коллектор, благодаря которому вы сможете более аккуратно организовать свой рабочий стол.