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Системный блок HP 260 G3 DM (4YV63EA#ACB)

Артикул: 226815
  • Системный блок HP 260 G3 DM (4YV63EA#ACB) - фото 1
  • Системный блок HP 260 G3 DM (4YV63EA#ACB) - фото 2
  • Системный блок HP 260 G3 DM (4YV63EA#ACB) - фото 3
  • Системный блок HP 260 G3 DM (4YV63EA#ACB) - фото 4
Системный блок HP 260 G3 DM (4YV63EA#ACB) - фото 1
Системный блок HP 260 G3 DM (4YV63EA#ACB) - фото 2
Системный блок HP 260 G3 DM (4YV63EA#ACB) - фото 3
Системный блок HP 260 G3 DM (4YV63EA#ACB) - фото 4
49 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 226815
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БрендHP
Тип товараСистемный блок
Блок питания65
Графический контроллерIntel HD Graphics 620
ИнтерфейсыVGA, HDMI, USB 2.0, USB 3.1 Gen1, RJ-45 Network Connector, Последовательный порт (COM), 1x M.2 2230, 1x M.2 2230/2280, аудиовыход, аудиовход
Клавиатура и мышьда
Количество ядер2
Объем жесткого диска, ГБ256
Оперативная память4
Операционная системаWindows 10 Pro
Оптический приводнет
ПроцессорIntel Core i5-7200U
СвязьGigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), Wi-Fi, Bluetooth
Тип графического контроллераинтегрированный
Тип жесткого дискаSSD
Частота процессора2,5
Помогает оптимизировать производительность в соответствии с потребностями растущего бизнеса благодаря процессорам Intel Core 7-го поколения, памяти Intel Optane (опция), памяти DDR4 объемом до 32 Гбайт и надежным устройствам хранения, в том числе твердотельным накопителям и жестким дискам. Компактный корпус, гибкие возможности установки и опциональные аксессуары обеспечивают большой выбор вариантов использования — от настольного компьютера общего пользования до обслуживания цифровых вывесок. Доступный по цене настольный бизнес-ПК в компактном корпусе со всеми необходимыми аксессуарами. Он оснащается энергосберегающими процессорами, которые помогают сократить расход электроэнергии.


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