Дрель аккумуляторная Metabo BS 18 LTX Impuls Set 602191960

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Metabo
|Тип товара
|Дрель аккумуляторная
|Питание
|от аккумулятора
|Ударный механизм
|да
|Макс. крутящий момент
|110
|Тип патрона
|быстрозажимной
|Мин. диаметр патрона
|1,5
|Макс. диаметр патрона
|13
|Макс. диаметр сверления дерева
|65
|Макс. диаметр сверления металла
|13
|Гнездо для крепления бит
|да
|Доп. рукоятка
|да
|Задний ход
|да
|Импульсный режим
|да
|Кол-во скоростей работы
|2
|Лампа точечной подсветки
|да
|Тормоз двигателя
|нет
|Фиксация шпинделя
|да
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|В кейсе
|да
|Комплектация
|Дрель, быстрозажимной патрон Futuro Plus с металлической гильзой, дополнительная рукоятка, крючок для ношения на ремне и отделение для насадок, 3 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 4,0 А*ч), зарядное устройство ASC 55 AIR COOLED, кофр MetaLoc
|Магнитный держатель на корпусе
|нет
|Вес, кг
|2
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