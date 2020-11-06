Смеситель для ванны Esko Vienna VN 54-2

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Смеситель для ванны с коротким изливом. Кран-буксы - керамика 180°. Корпус - латунь кат. А. Дивертор - механический, керамика. Эксцентрики и декоративные отражатели в комплекте. Входит в комплект душевая лейка, держатель лейка, шланг в металл. оплетке 150 мм

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