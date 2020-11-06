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Внешний аккумулятор ТTEC PowerTouch 10000mAh red

Артикул: 225710
  • Внешний аккумулятор ТTEC PowerTouch 10000mAh red - фото 1
  • Внешний аккумулятор ТTEC PowerTouch 10000mAh red - фото 2
Внешний аккумулятор ТTEC PowerTouch 10000mAh red - фото 1
Внешний аккумулятор ТTEC PowerTouch 10000mAh red - фото 2
2 120 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 225710
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендТTEC
Тип товараВнешний аккумулятор
Емкость, mAh10000
Одновременная зарядка двух устройствда
Зарядка ноутбуковнет
Макс. выходной ток, А2.1
Переходник на Apple 30 pinнет
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)нет
Переходник на micro USBесть
Индикатор зарядаесть
Цветкрасный
Вес, г230
Размеры, мм138x76x17.5
Портативное зарядное устройство, которое предназначено для зарядки мобильных устройств. Светодиодный индикатор заряда батареи. Защита от короткого замыкания. Пластиковый корпус с тканевой отделкой.


Теги товара: На 10000 mAh.


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Внешний аккумулятор ТTEC PowerTouch 10000mAh red - этот товар вы можете купить по цене 2120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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