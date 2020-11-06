Эссенция ампульная восстанавливающая The Saem Active Source All Renew Ampoule 2мл*30

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Сыворотки и концентраты для лица
|Активные компоненты
|гиалуроновой кислота
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Active Source All Renew Ampoule
|Применение
|поместите ампулу на стойку. Аккуратно откройте ампулу, сломав ее горлышко. Оденьте дозатор. Наносите средство на кожу мягкими, массирующими движениями
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип кожи
|все типы
|Тип средства
|эссенция для лица
|Эффект от использования
|восстанавливающий, увлажняющий
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